Mezi stálice patří letní kino v Bystřičce a ve Valmezu. Promítá se ale i jinde

Letním kinům na Valašsku odzvonilo. Mezi výjimky patří letňák v Bystřičce, nebo ve Valašském Meziříčí. Romantiku, při níž milovníci filmů vychutnávají děj pod hvězdami, ale můžete prožít při promítání, které organizují některé obce při letních akcích na náměstích či v parku.

Z původních letních kin zbyly jen chátrající promítací kabiny a potrhaná plátna. Jednou z výjimek je Letní širokoúhlé retro kino Bystřička-přehrada. Nemůže nabídnout nejnovější premiéry a filmové novinky, ale zastupitelé promítání zachovali a areál slouží stále svému původnímu účelu.

„Snažíme se udržet tradici, i když je těžké shánět filmy. Tím, že jsme nedigitalizovali, máme výběr zúžený jen na staré české filmy a pohádky a občas se podaří objednat nějaký zahraniční titul,“ vysvětlil vedoucí letního kina Svatopluk Janiš.

Doplnil, že české filmy objednávají z Národního filmového archivu. Všechno jsou to kopie na pětatřicetimilimetrovém filmu.

„Tituly do roku 1980 jsou poměrně dostupné, pak už je to problém. A se zahraničními je to ještě horší,“ posteskl si Janiš.

Digitalizace a s ní prakticky neomezený výběr filmů by vyšla na dva a půl milionů korun. To je pro obec Bystřička vysoká částka s dlouhodobou návratností. V současné době je i tak provoz kina dotován z rozpočtu vesnice.

Turisté, kteří přijedou na Bystřičku strávit dovolenou, si víkendové promítání přes prázdniny pochvalují.

„Lidé jsou nadšení, pro děti je to nový zážitek, pro dospělé nostalgie. Staré filmy pořád táhnou, děti si zase užijí pohádky,“ zhodnotil Svatopluk Janiš.

Oblibě se těší také letní kino v amfiteátru ve Valašském Meziříčí.

„Návštěvnost máme stále dobrou, lidi to táhne, proto jsem i rád, že letos budeme nově promítat už od července. Předešlé roky bylo kino v provozu až od srpna,“ uvedl vedoucí kina Svět Jan Grepl.

Novou provozní dobu umožnila aktualizace provozního a návštěvního řádu zámeckého parku a amfiteátru, která mimo jiné povolila promítání do pozdějších večerních hodin.

Návštěvníci kina mohou na film zamířit v červenci a první polovině srpna každý pátek a sobotu, od půlky srpna pak kromě pondělí i ve všední dny.

„Připravujeme klasiky i premiéry, snímky různých žánrů, myslím, že si přijdou na své všechny generace,“ doplnil Grepl.

Podrobnější program bude vyvěšený na webových stránkách kina Svět. První promítání se koná pátek 7. července.

Vsetínské náměstí a komornější prostředí Pod Smrky u Domu kultury oživí v prázdninových měsících také promítání pod širým nebem. Během akce s názvem Vsetínské kulturní léto se představí sedm kapel.

„Na každou hudební produkci navazuje letní kino, ve kterém nabídneme dokumentární filmy, thriller i dobrodružnou fantasy,“ informovala jednatelka domu kultury Petra Vaňková.

Zhlédnout film pod širým nebem, mohou přijít vyznavači tohoto zážitku na další místa na Valašsku. V Rožnově pod Radhoštěm se promítá na nádvoří bývalé továrny Loana.

Letos podruhé se do venkovního promítání pustí i Poličná.

„Jsem domluvený s Martou Santovjákovou Gerlíkovou, že promítneme její nový snímek Tehdy spolu,“ prozradil starosta obce Vladimír Místecký.

Další produkci ale obec organizovat nebude.

„Nechávám to na lidech, pokud přijdou, že by chtěli filmů víc, určitě jim vyjdeme vstříc, ale sám se do organizace pouštět nebudu,“ dodal Místecký.