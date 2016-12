Logo Meziříčany neohromilo, přijde jim drahé a směšné

Valašské Meziříčí /HLASUJTE V ANKETĚ/ – Okamžitě poté, co vedení Valašského Meziříčí představilo nové logo, se mezi lidmi vzedmula vlna nevole. Většina lidí kritizuje cenu loga radnice za něj pražskému Studiu Najbrt zaplatila tři sta tisíc korun a také jeho vzhled.

Nové logo města Valašské MeziříčíFoto: DENÍK/Michal Burda

„Vypadá směšně, jako kdyby ho nakreslilo dítě v první třídě. Je to o to zarážející, že za to dali tři sta tisíc," vyjádřil svůj názor Michal Kovář z Valašského Meziříčí.

Podobných reakcí se šíří spousta zejména na sociálních sítích. „Kdyby to nestálo astronomické peníze, nikdo by vám nic nevyčítal. Jenže zase jste vyhodili peníze občanů pro nic za nic," prezentuje svůj negativní postoj vůči rozhodnutí města Miroslav Děcký.

V návalu negativních komentářů se ale dá najít i názor člověka, který s novým logem sympatizuje. „Jsem možná jedna z mála, ale mně se logo moc líbí. Hodí se. Je hravé a vtipné. Přesně pro účely, kterým má sloužit," vstoupila do diskuse Tereza Vaňurová.

Vedení města si za svým výběrem stojí. „Logo není obrázek, který se má líbit. Je to profesionální značka, která z našeho pohledu vystihuje dynamický a kulturní Valmez, který je v pohybu," sdělila Deníku místostarostka města Yvona Wojaczková. Dodala, že taková značka musí být co nejjednodušší, aby mohla být použitá na všech marketingových předmětech.

Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek považuje za podstatné, aby si lidé uvědomili rozdíl mezi již známým heraldickým znakem s korunkou a novým logem. „Mnoho lidí si logo se znakem plete. Ten ale zůstává stejný a nic se na něm nemění. Nadále bude například součástí úřední korespondence," řekl Deníku Stržínek.

Doplnil, že nové logo má sloužit jako vizuální propagace zejména sportovních, kulturních a společenských akcí. Například manažer meziříčského hokejového klubu HC Bobři Petr Dvořák sdělil, že jejich klub je s logem spokojený. „Od nové sezony musíme nechat udělat nové dresy, ale nevadí nám to, logo se nám líbí."

Lidem vadí i skutečnost, že pražské Studio Najbrt, které logo navrhlo, oslovilo vedení města bez výběrového řízení. „To, že nebylo žádné výběrové řízení, je opravdu pozoruhodné. Protože na jiné zakázky města se musejí dopředu předkládat kalkulace," upozornil Milan Orálek z Meziříčí.

Podle něj by bylo mnohem rozumnější, kdyby se město rozhodlo pro jiné cesty, jak nové logo získat. „Mohla se například vyhlásit výtvarná soutěž, která by navíc byla třeba zdarma," uvažuje Orálek.

Zástupci města jsou naopak přesvědčení, že Studio Najbrt bylo nejlepším řešením. „Toto studio nám doporučila Marketingová komise a my jsme dali na její rady. Šli jsme zkrátka k těm nejlepším z nejlepších," vyjádřila se k výběru tvůrců loga Yvona Wojaczková. Doplnila, že málokdo se může pyšnit logem ze stejné dílny, odkud pochází logo Prahy nebo Ostravy. A město si pochvaluje i cenu nového loga. „Cena, za kterou pro nás Studio Najbrt udělalo návrh, je více než dobrá," myslí si starosta Stržínek.

Dodal, že například Ostrava do svého známého loga investovala 1,8 milionu korun, Uherské Hradiště, které na logo vyhlásilo soutěž, zaplatilo čtyři sta tisíc. „Vím, že tři sta tisíc jsou velké peníze. Vnímám to ale tak, že pokud chcete kvalitu, musíte za ni zaplatit a nové logo tady není na rok či dva, ale pevně věřím, že na desítky let," zakončil téma nového loga Robert Stržínek.

