Kvůli smogu zvažují v Meziříčí městskou hromadnou dopravu zadarmo

Valašské Meziříčí - Radní ve Valašském Meziříčí zvažují zavedení městské hromadné dopravy (MHD) zdarma kvůli smogu. Mohla by to být motivace pro některé řidiče, aby nechali doma auto a využili MHD. Omezení pro automobily zatím město nechystá. Deníku to sdělila mluvčí valašskomeziříčské radnice Renata Votrubová.

dnes 06:41 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Ve městě byla letos několikrát výrazně překročena povolená denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší, dnes ráno byl limit překročen čtyřnásobně. O případném zavedení MHD zdarma chtějí meziříčští politici rozhodnout příští týden. „V tuto chvíli připravujeme podklady pro úterní jednání rady města. Za současné situace nelze ve městě dopravu účinně regulovat jejím odklonem, protože mimo zastavěné území města neexistuje silnice stejné nebo vyšší třídy, po které by bylo možné zajistit obdobné dopravní spojení. Nicméně bychom chtěli vyzvat řidiče, aby se snažili pokud možno omezit používání osobních automobilů. Lidé by si měli uvědomit, že jde o zdraví nás všech," zdůraznil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek. Podle něj nejsou rozhodující příčinou překračování limitů v Meziříčí trvale provozované průmyslové zdroje včetně chemického průmyslu. „Na současném stavu se podílí dlouho přetrvávající mrazy. V návaznosti na to zvýšené vytápění domácností, dálkový přenos znečištění, doprava a špatné rozptylové podmínky," dodal starosta.

Autor: Michal Burda