Kocián: Na „laťku" půjdu už jen jako divák

Valašské Meziříčí - Jméno Jan Kocián je na Valašsku známé. Jeho nositel patří mezi sportovní legendy. Založil mezinárodní výškařský závod Valašská laťka, vychoval stovky sportovců, z nichž mnozí se stali reprezentanty. Výchově mládeže a trenérství obětoval více než 40 let svého života. Za celoživotní zásluhy převzal Cenu města Valašské Meziříčí.

Chuť do sportu v Janu Kociánovi probudil učitel na gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou. Rozhodl se proto vystudovat tělocvik a zeměpis na pedagogické fakultě v Olomouci. Manželství jej následně zaválo do Valašského Meziříčí, kde nastoupil jako učitel na Masarykovu základní školu.

Zde založil atletický kroužek a stal se trenérem v tělovýchovné jednotě. Tehdejší pražská soutěž Novinářská laťka jej inspirovala k založení obdobné Valašské laťky. Začátky oblíbeného výškařského závodu podle něj nebyly jednoduché, postupem času se ale závod stal vyhlášeným. Sjíždějí se na něj závodníci z různých koutů světa. „Byli tu sportovci ze Slovenska, Polska, Maďarska, ale i z Ruska, Holandska nebo Francie. Letos mi přišel e-mail z Anglie, že by se i jejich výškaři chtěli závodu zúčastnit. Mám radost, že se laťka tak rozrůstá," pochvaluje si Jan Kocián. Zájem si vysvětluje především pohodovým prostředím. „Pro Valašskou laťku byla vždycky typická skvělá atmosféra a doslova rodinné zázemí. I to je důvod, proč do Meziříčí reprezentanti rádi jezdili a jezdí," domnívá se.

Přestože konkurence byla vždy silná, domácí závodníci předváděli perfektní výkony. „Nejlepší byl Milan Palát, který měl jako dorostenecký mistr republiky rekord 219 centimetrů," vzpomíná Kocián. Úspěšných sportovců nejen ve skoku do výšky měla meziříčská atletika ale hned několik. „Nejsilnější ročníky byly v šedesátých letech. Navozili jsme přes padesát medailí z mistrovství republiky. Sedm sportovců se dostalo do reprezentace," připomíná oceněný trenér.

V současné době ale dle Jana Kociána zájem o atletiku klesá. „Dříve to bylo lepší. Bylo více závodů a ty děti k atletice táhly. Uspořádat závody dnes není nic jednoduchého a podpory se vám často žádné nedostane," krčí rameny. Jan Kocián je po operaci srdce v roce 2012 v penzi. Aktivního života se ale nevzdává. „Občas běhám a baví mě houbaření, na Valašskou laťku už půjdu jen jako divák a konečně u toho nebudu mít takové nervy," směje se. Z čela závodu odstoupil na loňském jubilejním 40. ročníku. Věří ale, že jeho následovníci budou v pořádání nadále pokračovat.

Ceny města, kterou převzal od starosty Roberta Stržínka, si velice váží. „Beru to jako pokračování oslav mých sedmdesátých narozenin a poděkování za pedagogickou a trenérskou práci."

