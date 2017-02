Klubíčko je první dětskou skupinou na Valašsku, zájem stále roste

Vsetín - Měsíc ostrého provozu má za sebou první dětská skupina Klubíčko ve Vsetíně, která je první svého druhu na Valašsku. Provozují ji pracovníci vsetínského Alceda, střediska volného času.

Do skupiny dochází týdně dvacet dětí a zájemců neustále přibývá. „V Klubíčku je sice přihlášených dvacet dětí, už teď máme ale kolem patnácti náhradníků,“ potvrdila koordinátorka skupiny Iva Slováčková. Také přihlášky na příští rok se shromažďují velkou rychlostí. „Mezi maminkami se rozneslo, jak skupina funguje a zalíbilo se jim to. Každý den obdržíme minimálně jednu přihlášku,“ prozradila Slováčková.



Forma péče v Klubíčku je flexibilní. Dítě zde nemusí být denně, ale třeba jen vybrané dny v týdnu. Výběr závisí na rodičích. „Některé děti chodí jen jednou týdně, jiné třikrát. Máme tu asi jen dvě děti, které jsou celotýdenní. Denně zde ale může být maximálně deset dětí,“ upozornila Slováčková.



Program, který děti mají, je totožný s režimem v běžných školkách. Klubíčko je v provozu od 7 do 16 hodin. Ráno po příchodu dělají děti samostatné, například výtvarné činnosti. „Po svačince máme řízený program podle připraveného plánu. Například tento týden jsme měli karneval. Pak následují klasické věci procházky, spánek. Odpoledne si děti vybírají, co chtějí dělat. Jestli například činnosti pohybové nebo výtvarné,“ přiblížila každodenní program Iva Slováčková. Ukazuje se, že s péčí jsou spokojené děti i rodiče. Potvrzuje to jedna z maminek Ludmila Drábková. „Klubíčko můžu jenom doporučit, jsme velice spokojení,“ netajila maminka dvouleté dcerky. „Dcera dochází každý den, a když náhodou onemocní, je nešťastná, že tam nemůže jít,“ dodala.



Dětská skupina Klubíčko je určená pro děti od jednoho roku do šesti let. Pečují o ně kvalifikované pracovnice. Příprava projektu zabrala téměř dva roky a vyšel na více než dva miliony korun. „Z devadesáti pěti procent jsme Klubíčko zaplatili z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí,“ uvedl ředitel Alceda Pavel Bartoň.



Skupina byla otevřená sice už od 1. listopadu loňského roku, do konce prosince šlo ale jen o zkušební provoz. Děti tak měly čas si na režim ve skupině zvyknout.

Dětské skupiny ve Zlínském kraji

Valašsko

Klubíčko, Záviše Kalandry 1095, Vsetín 10 dětí



Kroměřížsko

Jesle I. oddělení, E. Světlíka 1197, Hulín 19 dětí

Jesle II. oddělení, E. Světlíka 1197, Hulín 12 dětí

DS Klubíčko, Albertova 4062/8, Kroměříž 12 dětí



Zlínsko

DS Beruška, Říčanská 335, Vizovice 12 dětí

DS Kamarád – Nenuda, Gahurova 5265, Zlín 12 dětí

DS Aktiváček, K Pasekám 729, Zlín 12 dětí

Mraveniště, tř. T. Bati 2344, Zlín 18 dětí

DS Šťastné dítě, Lorencova 5424, Zlín 12 dětí



zdroj: MPSV ČR