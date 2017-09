Kateřinický benefičák není jen o penězích, ale i o setkávávní

Usměvaví členové ze Sdružení přátel Kateřinic, spolupořadatelé, přátelská atmosféra, napečené domácí buchty a především spokojení rodiče nemocného Kubíka. Tak to vypadalo ve středu v kulturním domě v Kateřinicích, kde pořadatelé předali rodičům Ťaškým výtěžek 4. ročníku Kateřinického benefičáku.

Maminka Kubíka Anna Ťašká netajila překvapení. Po převzetí daru kroutila nevěřícně hlavou.

„Až doteď jsme netušili, kolik se mohlo vybrat. Čekali jsme tak třicet, čtyřicet tisíc. Ale tento výsledek předčil očekávání,“ řekla dojatá Ťašká.

Manželé Ťašcí byli překvapení už z návrhu na zařazení mezi možné kandidáty.

„Nevěřili jsme, že by v Kateřinicích mohli podpořit někoho z Brumova. O to je to krásnější. Všem moc děkujeme a příští rok tady přijedeme, abychom pomohli my zase někomu jinému,“ poděkoval tatínek Pavol Ťašký.

Cílem benefice bylo pomoci Kubíkovi v jeho nelehkém životě. Kubík je od narození mentálně i tělesně postižený. Momentálně potřebuje speciální židli, která stojí až devadesát tisíc.

„Jsme rádi, že se letošní benefičák povedl a z celkové sumy, která se vybrala, mohou manželé Ťašcí pokrýt náklady na novou židli pro Kubíka,“ řekla spokojeně za pořadatele Dana Zbranková.

Posláním Kateřinického benefičáku je pomoc i společná zábava.

„Jde o to, aby obyčejní lidi pomohli prací, energií, chutí a dobrou náladou. To se nám letos povedlo. Všechno klapalo a vysoko hodnotím týmovou práci,“ shrnul za pořadatele Vojtěch Zubíček.