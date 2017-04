Jiří Růžička: Nastoupit po Čunkovi je pro mne výzva

ROZHOVOR / Město Vsetín má po čtvrteční volbě zastupitelů nového starostu. Stal se jím čtyřicetiletý vsetínský rodák Jiří Růžička. Na jeho priority ve funkci se Deník zeptal bezprostředně po volbě.

Starosta Vsetína Jiří RůžičkaFoto: Deník / Mrlina Martin

Ve veřejnoprávní funkci jste poprvé. S čím přicházíte?

Vzhledem k tomu, že do voleb zbývá rok a půl a spousta práce a dobrých projektů je započata, rád bych v těchto projektech pokračoval. Chci se zasadit všemi silami o to, aby mohly být zdárně dokončeny, nebo alespoň rozpracovány do té míry, jak to daná situace dovolí.

Jaké zkušenosti můžete využít na pro vás zcela novém a neznámém postu?

Udělám všechno pro to, aby se nám dařilo pracovat na výše zmíněných projektech. Nasadím do toho veškeré zkušenosti, které mám jak z práce v neziskovém sektoru, tak ze stavební činnosti i z práce ve veřejných komisích města.

Je pro vás náročné nastoupit do funkce starosty po Jiřím Čunkovi?

Je to určitě výzva. Jestli je to snadné, nebo náročné, nedokážu v této chvíli říct. Řada věcí je rozpracována a věřím, že rada města a lidé, kteří na těchto věcech spolupracovali doposud, budou spolupracovat i nadále.

Co vás čeká v nejbližší době?

Čeká mě období, kdy se potřebuju seznámit s věcmi, které se tady odehrály, které jsou nějak nastavené a musím se do nich co nejrychleji dostat. Je třeba co nejdříve pokračovat v započaté práci. První mé kroky povedou k seznámení se s chodem úřadu. Zároveň se seznámím s lidmi, kteří na úřadu pracují, zjistím, kdo je na jaké pozici a kdo má rozpracované jaké projekty.

Budete se zaměřovat na konkrétní projekty?

Chci se podrobně seznámit s důležitými stavebními projekty, které jsou zásadní a nosné.

Jaké je podle vás nejbolavější místo Vsetína? Co by se mělo určitě zlepšit?

Já vnímám jako opravdu neutěšený prostor kolem nádraží. Ten si skutečně zasluhuje řešení. Také další věci, které souvisí se stavebními aktivitami, jako je třeba prostor kolem městského úřadu a mnohá jiná místa, vnímám jako prioritní.