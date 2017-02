Jiří Čunek svého nástupce zatím tají

Vsetín - Senátor, hejtman Zlínského kraje a starosta Vsetína Jiří Čunek začátkem roku řekl, že na konci ledna oznámí jméno svého nástupce na post starosty města. Včera termín vypršel. Kdo usedne do nejdůležitějšího křesla vsetínské radnice, se stále neví.

Jiří Čunek (KDU-ČSL). Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Současný starosta už před měsícem naznačil, že konkrétní jméno zná, ale zatím si ho nechá pro sebe. „Ještě jsme nepodepsali důležité dokumenty týkající se zásadních projektů. Zdržení nebylo na mé straně,“ vysvětlil Jiří Čunek. Podle něj předá křeslo starosty až v okamžiku, kdy se rozjedou hlavní projekty, které město Vsetín v následujících letech čekají. „Jedná se o dokončení přípravných dokumentů k přednádražní galerii, velký projekt týkající se protipovodňové ochrany na Bečvě a nákupy pozemků na sportoviště,“ vyjmenoval Čunek.



Jiří Čunek by nejraději post starosty Vsetína opustil hned. „Sám bych chtěl, abych už mohl jmenovat svého nástupce. Udělám pro to všechno,“ uzavřel Čunek.



Zda jméno nového starosty oznámí za týden, za čtrnáct dní, nebo ještě později, odmítl Jiří Čunek prozradit.



Podle opozice mělo být jméno nového starosty známo už dávno. „Rozhodnutí o změně starosty mělo přijít dříve, ale respektuju přání vítězné strany, že si chtějí Jiřího Čunka ještě nějakou dobu v křesle starosty ponechat,“ řekl už dříve Dalibor Sedláček z ČSSD. Dodal, že Čunek není dlouhodobě schopen zvládat všechny tři politické funkce. Je to náročné na kvalitu vykonávané práce i na zdravotní stav.

