Jiří Baroš: Viděl jsem žraloka, největší zážitek je ale setkání s tuňákem

ROZHOVOR / Jiří Baroš snil o potápění už v dětství. Začal s ním před osmi lety a dnes je potápění v podstatě jeho jediným koníčkem. Působí jako instruktor ve vsetínském DiveClubu.

Instruktor potápění Jiří Baroš.Foto: Deník / Lukášová Eva

Ne příliš běžný sport doporučuje i ostatním. Člověk se prý při potápění ocitne v jiném světě a z každého ponoru si může odnést množství zážitků.

Jak jste se k potápění dostal?

O potápění jsem snil od dětství, v dospělosti jsem si to pak splnil.

Čím musí člověk projít, aby se z něj stal instruktor potápění?

Nejdřív si musí udělat základní kurz pro začátečníky – potápěče v otevřené vodě. To se nejdříve začíná bazénovými ponory, pak jsou ponory ve volné vodě. Když to člověk úspěšně zvládne, tak dostane certifikát a může se potápět po celém světě do hloubky osmnácti metrů. Na to navazují kurzy pro pokročilé potápěče, a taky je možné udělat si kurz rescue, a tak se stát potápěčem záchranářem. Pak už následuje profesionální úroveň dive master, pomocník instruktora potápěče a instruktor potápění. Je to taková šňůra různých dovedností. Samozřejmě jsou také různé specializace, které může člověk postupně získávat. Například hloubkové potápění, potápění k vrakům nebo potápění s obohaceným vzduchem. Dovedností je spoustu.

Kde jste se všude potápěl?

Většinou po Evropě. Dá se potápět u nás v Čechách, na Slovensku, v Polsku, v Chorvatsku, jezdím do Egypta, na Filipíny…

Jak nejhlouběji jste se potopil?

Během rekreačního potápění se potápíme do čtyřiceti metrů, ale já jsem byl hlouběji, asi čtyřicet sedm metrů.

Jaký je to pocit být v takové hloubce?

Normální, přirozený. Jsou s tím ale spojené problémy jako plynová narkóza, která na každého člověka působí jinak.

O co se jedná?

Ve vzduchu se nachází kyslík a dusík. Oba plyny jsou v závislosti na tlaku, pod kterým se nacházíte pro člověka narkotické. Záleží ale na každém, v jaké je fyzické a psychické kondici nebo jestli je správně hydratovaný. Záleží na mnoha faktorech, které způsobují, že člověk je k narkóze víc náchylný při konkrétním ponoru. Proto je u rekreačního ponoru stanovená hranice do čtyřiceti metrů, kde je riziko plynové narkózy minimální.

Co se člověku může v narkóze stát?

Úplně dobře neovládá své tělo, smysly. Někdo je uvolněný, někdo je bojácný, na každého to působí různě. Podstata je v tom, že neumíte správně vyhodnocovat situaci pod vodou a potom je to rizikové. Potápěč musí sledovat svůj počítač s informacemi o hloubce nebo třeba času, jak dlouho už je pod vodou.

Může se stát, že potápěči pod vodou dojde vzduch?

Jsou případy, že se to stalo, ale od toho je ve výstroji spousta přístrojů. Manometr, který je napojený na tlakovou lahev, kde je zásoba vzduchu. A potápěč ví, jakou zásobu vzduchu si nese s sebou pod vodu, takže si to kontroluje. Samozřejmě je na každém, aby si to kontroloval pravidelně a s přibývající hloubkou častěji. Ve větší hloubce je spotřeba vzduchu vzhledem k tlaku vyšší.

Potápíte se i bez přístroje?

Free diving nedělám, ale šnorchluji jako každý jiný.

Jak dlouho na jeden nádech vydržíte pod vodou?

Kdysi jsem byl na rychlokurzu statická apnea, kde se učí zůstat pod vodou nehybně a zkoušet, jak nejdéle vydržíte. Já jsem vydržel tři a půl minuty. Ale v podstatě, když se člověk rozdýchá a udělá správné dechové cvičení, tak tři minuty vydrží každý. Ale je to taky hodně o psychice, jak se člověk dokáže kontrolovat. Já tomuhle ale moc nerozumím, jenom tak okrajově.

A jak je to s potápěním na Valašsku? Je o to zájem?

Samozřejmě je. Je to sport, který je zajímavý. Dostane vás do úplně jiného prostředí. Ve vodě funguje všechno jinak, vnímáte tam všechno jinak, je tam spoustu živočichů, které tady běžně nepotkáte. Je to sport, který vám dává spoustu jiných možností a jiných zážitků.

Co nejzajímavějšího jste pod vodou viděl?

Viděl jsem žraloka, ale můj největší zážitek je tuňák obecný. Je to krásná velká ryba, kroužili jsme kolem sebe, ale pustil mě k sobě jen tak na deset metrů.