Jarmila Šuláková milovala Valašsko, valašské nářečí, lidi i kroj

Vsetín, Valašsko – Výborná kamarádka a zpěvačka, člověk s velkým srdcem, velkým talentem a hlasem jako zvon. Nejen v tomto duchu vzpomínají na Jarmilu Šulákovou její přátelé a hudební kolegové.

Budoucí královna lidové písně se narodila ve Vsetíně 27. června 1929. Vsetínu a Valašsku zůstala celý život věrná.

„Projela jsem takřka celý svět. Protože jsem se tu ale narodila, vždy se ráda vracím. Mám ráda Valašsko a lidi tady. Jsou pro mě prvořadí a mému srdci nejbližší. Miluju valašskou řeč i valašský kroj,“ řekla Jarmila Šulákové v rozhovoru pro Deník při příležitosti jejích 80. narozenin.

Ke zpěvu ji přivedli rodiče

Hudební nadání zdědila po rodičích, kteří ji přivedli ke zpěvu. Maminka Blažena byla herečkou, tanečnicí i zpěvačkou a otec muzikantem. Jarmila od mládí ráda zpívala, nejprve v dívčím sboru na měšťanské škole, později ve folkové skupině Bobřík.

Chtěl hrát na klavír – chodila cvičit nejprve do evangelického kostela a pak k učiteli Pokornému – její snaha ale ztroskotala, protože doma klavír neměli a neměla možnost intenzivně cvičit. Získala ale základní znalosti not, což se jí později hodilo.

Vyučila se švadlenou a do roku 1950 pracovala v kožešnictví u Táborských. V roce 1950 nastoupila do prodejny Supraphon ve Vsetíně, kde byla denně v kontaktu s hudbou. Setrvala zde až do roku 1985, kdy odešla jako vedoucí prodejny do důchodu.

Jarmila Šuláková se jako zpěvačka dostala do Michálkovy vsetínské cimbálové muziky a do souborů Vsacan a Kyčera. „Do kroužku přišla už v roce 1948, a to už před tím zpívala s kapelou Veselí hoši. Kromě toho, že zpívala, s námi v kroužku i tancovala. Byla to výborná kamarádka a zpěvačka,“ vzpomíná dlouholetý člen souboru Vsacan Miroslav Ekart starší.

Hlas Jarmily Šulákové nezůstal dlouho bez povšimnutí. „Všimli si jí v Ostravě. Konkrétně hudební redaktor Ivo Solařík, který ji vzal do ostravského rozhlasu. Když tam přišla s písničkou Okolo Súče, byla to úplná bomba. Zpívalo se to po celé republice, i za hranicemi,“ připomíná Miroslav Ekart starší.

Začátky Jarmily Šulákové má v živé paměti další známá vsetínská zpěvačka Zdeňka Straškrabová.

„Začínaly jsme spolu ve Vsacanu. Jarmila potom šla do jiného souboru a dělala vlastní kariéru, ale velmi se zasloužila o to, že valašský folklor se dostal do povědomí po celé zemi. Byl pro ni typický elán a způsob, jakým působila na posluchače, byl naprosto jedinečný. Těžko by ji v tomhle nahradil někdo jiný,“ říká Zdeňka Straškrabová.

Jarmila Šuláková stála u zrodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a v roce 1958 s ním absolvovala své první velké zahraniční turné po Anglii. Jeho kmenovou sólistkou byla více než 20 let a během čtyř desítek let procestovala s rozhlasem doslova celý svět.

Koncem padesátých let začala spolupracovat také s Janem Rokytou a cimbálovou muzikou Technik. Šuláková se svým naprosto nezaměnitelným hlasem i projevem zpívala s řadou muzik ze Slovácka i Slovenska a její jméno je nerozlučně spjato také s domácími vsetínskými muzikami Vsacan a Jasénka.

Na spolupráci a přátelský vztah vzpomíná také Josef Laža, s nímž Jarmila Šuláková mimo jiné nazpívala řadu duetů.

„Odešla mi kamarádka a pro mě nejlepší zpěvačka z Valašska, která Valašsko proslavila a s kterou jsem já osobně zpíval velice rád. Vzájemně jsme si rozuměli, přistupovali jsme stejně k písničkám, ladilo nám to a spolupráce s ní, zejména v rádiu, byla perfektní,“ netají Josef Laža. Vybrat jednu konkrétní nebo nejhezčí vzpomínku na valašskou zpěvačku, je podle něj prakticky nemožné.

„Je to proto, že jsme se znali šedesát let. Co je obdivuhodné, že si do konce života udržela perfektní hlas i přes vážnou nemoc. Vždy byl svěží a mladý. Udržovala si jej tak, že hodně zpívala a toho si velice vážím,“ říká Laža.

Jarmilino podání Okolo Súče byla bomba

Jako o člověku s velkým srdcem a hlasem jako zvon mluví o Jarmile Šulákové prezidentka vsetínského folklorního souboru Jasénka Helena Galetková.

„Měla hlas, který se objeví opravdu málokdy. I když máme na Moravě spoustu výborných zpěváků, Jarka se vždycky vymykala. Nikdo ji v plné míře není schopen nahradit. Byla pojmem u nás i za hranicemi,“ je přesvědčená Helena Galetková.

Sama podle vlastních slov v mládí folklor „nemusela“. Zalíbení v něm našla právě díky Jarmile Šulákové.

„Jako nezapomenutelný zážitek mám vystoupení Jarmily Šulákové na vizovickém Trnkobraní, kde zpívala s Fleretem. Jak ji ta masa mladých lidí brala. Udivilo mě, jak si je dokázala získat. Bylo to tou její povahou a jejím hlasem,“ říká Galetková.

Spolupráci s Fleretem obecenstvo přijalo

Jarmila Šuláková natáčela v rozhlasových i televizních studiích, písně v jejím podání jsou na řadě gramofonových desek i na CD. K padesátým narozeninám jí byl udělen titul zasloužilá umělkyně a v roce 1989 získala titul národní umělkyně. Roku 2005 se stala čestnou občankou města Vsetína.

Vyzkoušela si i filmové umění – například hlavní roli ve filmu O okradené šenkýřce.

V polovině devadesátých let se pustila i do spolupráce s rockovou skupinou Fleret, a přestože se jednalo o trochu jiný druh hudby, diváci a posluchači toto spojení nadšeně přijali. Výsledkem bylo nejen společné koncertování, ale také několik hudebních nosičů kapely, na které Jarmila Šuláková nazpívala řadu písní.

Jarmila Šuláková je označována za první dámu českého folklóru, písničky v jejím podání se staly součástí trvalého odkazu valašské lidové kultury. Ve svém pěveckém repertoáru měla na tisíce písní od klasických lidových po ty uměle vytvořené, což ji ve spojení s neutuchající energií činí na světovém kulturním poli zcela jedinečnou.

Ve Valašském království má titul Královna matka. V anketě Osobnost roku Zlínského kraje se v roce 2006 umístila na 5. a v roce 2008 na 1. místě.