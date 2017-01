Janovjané trvají na referendu, sbírají podpisy

Janová - Vyhlášení referenda, v němž by se rozhodlo o postavení, či nepostavení kasina loterijní společnosti Synot v Janové, tamní zastupitelé na svém posledním jednání neschválili. S tím se ale odpůrci herny, kteří již dříve proti jejímu umístění sepsali petici, nechtějí smířit. Pro vypsání lidového hlasování budou hledat podporu přímo mezi obyvateli vesnice.

Na besedě v Janové diskutovali místní s vedením obce a zástupcem firmy Synot. O stavbě kasina chtějí vyhlásit referendum.Foto: DENÍK/Mrlina Martin

Členka petičního výboru Gabriela Šimoníková prozradila, že sestavili přípravný výbor čítající čtyři lidi. „Momentálně jsme ve fázi, kdy připravujeme texty návrhu. Potřebujeme si to pohlídat právně, ať to není napadnutelné a splňuje to všechna kritéria, která návrh musí mít,“ vysvětlila Šimoníková.



Po kontrole všech dokumentů po právní stránce vyrazí výbor „do ulic“ shánět podpisy. „Kdo je přesvědčený, že si stavbu kasina mají rozhodnout lidé sami, ať podepíše. Kdo myslí, že by o kasinu mělo rozhodnout zastupitelstvo, ať nepodepisuje. Nebudeme nikoho nikam tlačit, nedělo se tak ani při minulé petici,“ ujistila Gabriela Šimoníková.

Zastupitelstvo musí na základě návrhu vyhlásit místní referendum, pokud podpisové listiny podepíše zákonem stanovený počet obyvatel obce. „Pro Janovou je to třicet procent, což znamená 183 lidí. Doufáme, že sehnat tolik podpisů nebude problém, když předešlou petici nám podepsalo skoro čtyřicet procent voličů, 242 lidí,“ míní Šimoníková.



Přípravný výbor očekává, že Janovjané referendum vyvolají a přijdou vyjádřit svůj názor, zda kasino chtějí, nebo ne.



Aby byl výsledek lidového hlasování platný, musí se ho zúčastnit alespoň 35 procent oprávněných občanů. Zvítězí ta varianta návrhu, pro kterou hlasovala nadpoloviční většina účastníků hlasování a alespoň 25 procent všech oprávněných lidí.



TAK ČI TAK, ROZHODNOUT MUSÍ LIDÉ SAMI



Členové výboru si uvědomují, že bojují nelehkou bitvu a ve vítězství raději předem nedoufají. „Nepočítáme s tím, že kasino nebude, stojíme nohama na zemi. Ale myslíme si, že v každém případě by o jeho postavení, či nepostavení měli rozhodnout lidé sami,“ uzavřela Gabriela Šimoníková.



Zastupitelé Janové zveřejnili záměr pronajmout pozemek firmě Synot ke stavbě kasina v sousedství místní sportovní haly koncem minulého roku. Poté se zvedla vlna nevole ze strany obyvatel Janové. Sepsali petici a vyjádřili nesouhlas s provozem hazardu ve vesnici.



Žádali, aby zastupitelstvo vypsalo o stavbě kasina referendum. Zastupitelé to však odmítli. „Stáli jsme si za svým usnesením z prosince loňského roku. V poměru sedm ku dvěma zastupitelstvo neschválilo vyhlášení referenda o hlasování o výstavbě kasina v Janové,“ potvrdil redakci starosta obce Jan Machalec.



O krocích, které odpůrci kasina podnikají k tomu, aby zastupitelstvo muselo referendum vyhlásit, starosta ví. „Pokud jim to vyjde a seženou potřebný počet hlasů, vyhlásíme referendum. Jestliže lidé vyjádří v hlasování svůj nesouhlas, tak kasino nebude. Ovšem byla by to věčná škoda. Obec by se prakticky za pět roků oddlužila a mohla by běžně fungovat dál,“ vysvětlil přínos kasina Jan Machalec. Upřesnil, že tímto způsobem by obec splatila dluh a ještě část úvěru na kanalizaci.

Co je potřeba k vypsání referendaAby mohlo zastupitelstvo referendum vyhlásit, musí přípravný výbor sepsat návrh. Dále musí sesbírat potřebný počet podpisů osob oprávněných hlasovat. Návrh i podpisové listiny předloží přípravný výbor zastupitelstvu obce. Referendum má pak podobný scénář jako volby. Každý obyvatel se může zúčastnit a hlasovat buď pro, nebo proti návrhu referenda. Volební komise pak vyhlásí výsledky hlasování zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. Velkou výhodou referenda je, že se jeho výsledkem musí zastupitelstvo zabývat. Je pro něj závazný.