Hodový jarmark nabídl umění, zábavu i dobré jídlo

Kubík vody stojí ve Zlíně 86,71 koruny. V některých dalších částech republiky za něj lidé zaplatí i přes stovku, jinde za to mají naopak kubíky dva. Je tedy 87 korun přijatelná částka, nebo je to moc? Obyvatelé to vidí jednoznačně: podle nich je voda v regionu nepřiměřeně drahá. Označují ji dokonce za problém číslo jedna.