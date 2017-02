Lev Fufi žije ve Zděchově bez povolení půl roku

Zděchov - Je to přesně půl roku, co se ve Zděchově objevilo zvíře pro Valašsko zcela netypické. Slovenský chovatel umístil bez povolení do kotce s výběhem lva. Místní nesouhlasili, starosta podnikl všechny kroky ke zrušení chovu. I po půl roce je ale lev jménem Fufi stále obyvatel Zděchova.

V současné době řeší nepovolený chov zvířete dvě instituce: odbor stavebního úřadu města Vsetín a Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj.



Podle mluvčí vsetínské radnice Adély Kousalové se situace zatím nikam neposunula. „Na stavebním úřadu stále probíhá správní řízení o odstranění černé stavby. Vzhledem k tomu, že řízení není ukončeno, nelze sdělit žádné bližší informace,“ řekla Valašskému deníku Kousalová.



Ředitel krajské veterinární správy František Mahdalík potvrdil, že chovatel Michal Prášek dostal zákaz chovu. „Podmínky k chovu lva ve Zděchově neodpovídají zákonu na ochranu proti týrání zvířat. Pan Prášek podal odvolání na Ústřední veterinární správu k odvolacím orgánům. Odtud došlo odmítavé stanovisko. To znamená, že potvrdili naše rozhodnutí o nepovolení chovu,“ vysvětlil Mahdalík. Doplnil, že rozhodnutí Ústřední veterinární správy se dá napadnout jedině soudem.

„Nepředpokládám, že by se pan Prášek soudil. Rozhodnutí o vyklizení stavby vydal i stavební odbor Vsetín. Podle mě by soud neměl perspektivu. Ale samozřejmě je to na něm,“ míní František Mahdalík.



Veterinární správa žádné prostředky na odvezení lva nemá. Může však vydat opatření k odebrání zvířete. Muselo by být ale prokázáno týrání, což není případ zděchovského lva.



Podle starosty Zděchova Tomáše Kocourka je situace kolem lva momentálně zakonzervovaná. Od srpna loňského roku intenzivně objíždí a obvolává příslušné instituce. „Myslel jsem, že do zimy bude všechno vyřešené. Teď už ztrácím optimismus. Půl roku každý měsíc píšu žádosti o sdělení, co se v té věci děje. Je to patová situace,“ posteskl si Kocourek.



Podle něj stavební úřad řeší odstranění stavby, ale chovatel Prášek se opět odvolal, takže řízení pokračuje. Kromě veteriny pak jiná instituce, která by do případu mohla zasáhnout, podle starosty není. „Musíme počkat, jak dopadnou obě řízení. Kdybych měl pocit, že nic nedělají, musel bych požádat ombudsmana, aby prověřil, jestli využili všech možností. Zatím čekáme na rozhodnutí,“ vysvětlil Tomáš Kocourek.

Bratr chovatele David Prášek je majitelem pozemků, na kterých je výběh pro lva umístěný. Podle vedení vesnice se snaží odklonit pozornost od celé kauzy tím, že poukazuje na spoustu jiných věcí okolo. Místní úřad žádá o vysvětlení územního plánu, viní obec z toho, že část místních komunikací a sloupy vysokého napětí vedou přes jeho pozemek a podobně.



Vedení Zděchova zaregistrovalo dva okamžiky, kdy zájemci nabídli chovateli odvoz lva. V prvním případě by si zvíře vzal jiný chovatel z Valašska, který má lepší podmínky. To Michal Prášek odmítl.



Ve druhém případě se přes sociální sítě o lvu dozvěděli pracovníci speciální stanice z nestátní neziskové organizace v Holandsku. „To jsem viděl jako velmi nadějné. Měli připravené auto na odvoz, veterináře a vše potřebné. Lev by putoval do stanice v Holandsku. Tam by ho převychovali k životu v divočině a odvezli do rezervace v Africe,“ vysvětlil starosta Tomáš Kocourek.

Chovatel Prášek souhlasil s podmínkou, že pojede se lvem, což Holanďané nechtěli akceptovat. Podle nich jsou podmínky pro chov ve Zděchově nedostatečné, provizorní. Samotný chovatel Prášek si z celého případu velkou hlavu nedělá. „Viní sousedy, že mají taky černé stavby. Tvrdí, že zachránil lva a hotovo. Není s ním řeč,“ řekl starosta Kocourek.



Lidé ve Zděchově se od začátku rozdělili na dva tábory. Jedni přítomnost lva vnímají jako atrakci a zviditelnění obce. Druzí, zejména žijící v bezprostřední blízkosti, naopak volají po odstěhování lva z vesnice. „Ty dva tábory jsou asi vyrovnané. V každém případě to nevzdáme a chov lva ve Zděchově zrušíme. Teď je to na probíhajícím řízení stavebního úřadu,“ zakončil starosta Zděchova Tomáš Kocourek.

