Fórum: Žalobu nepodáme. Ohrozili bychom úředníky

Vsetínské fórum se po právní analýze rozhodlo nepodat žalobu na územní rozhodnutí schvalující plánovanou výstavbu obchodní galerie před vsetínským nádražím.

Podle prohlášení spolku Vsetínské fórum by případný úspěch u soudu ohrozil městské úředníky a mohl by vést k rozestavěnému či neuživatelnému torzu uprostřed města. „Pokud by soud později rozhodl, že jsme byli jako stěžovatelé v právu, výsledkem by mohlo také být, že nedokončenou stavbu nebude možné zprovoznit. Nedokončené torzo megalomanské obchodní galerie v centru města by pro Vsetín bylo větší prohrou,“ vysvětlil předseda Vsetínského fóra a zastupitel Tomáš Husa.

Jako další důvod uvedl Husa obavu, že v případě rozhodnutí soudu ve prospěch fóra by konečné následky nesli řadoví úředníci stavebního úřadu. Odskákali by to ti, kteří vydali povolení, a ne ti, kdo na zahájení stavby tlačili za každou cenu. „Nechtěli jsme tyto lidi vystavit riziku, že budou hnáni k hmotné zodpovědnosti za vzniklou škodu,” upozornil Tomáš Husa.

Tomáš Husa a Michal Berg z Koalice pro otevřený Vsetín stáli před časem za odvoláním proti územnímu rozhodnutí. Protestovali v něm například proti nedostatku parkovacích míst.

Podle zástupců Koalice pro otevřený Vsetín by také galerie stínila okolním budovám. Zlínský kraj ale jejich námitkám nevyhověl. Proto zvažovali podat správní žalobu k soudu.

Růžička:Pan Berg asi rád zastrašuje

Obavu z podání žaloby vyjádřil před časem starosta Vsetína Jiří Růžička. „Znamenalo by to značné komplikace. Nerozumím tomu. Nechápu, proč chce pan Berg pořád zdržovat. Asi je to jeho strategie, že rád zastrašuje. Jestli ho těší, že tu udržuje pocit napětí a připadá si důležitý, je to jeho boj,“ prohlásil Růžička.

Na prohlášení Vsetínského fóra z konce tohoto týdne o nepodání žaloby reagoval starosta Růžička rozpačitě. „Jsem překvapený populismem. Je zvláštní, že nejdříve pan Berg na sociálních sítích psal, že zvažují podat žalobu, teď zase pan Husa prohlašuje, že ne,“ přemítal Růžička.

Čunek: Žaloba by byla neúspěšná

Bývalý starosta Vsetína Jiří Čunek vyjádřil nad rozhodnutím Vsetínského fóra spokojenost. „Je to jen logické vyústění. Žaloba by nesla značné finanční náklady. Vyhodnotili, že všechno bylo v souladu se zákonem a žaloba by byla neúspěšná,“ domnívá se bývalý starosta a současný hejtman Jiří Čunek.

Jednání Vsetínského fóra bylo podle něj především proti zájmu obyvatel Vsetína. „Jsem rád, že žalobu nepodají, ale i tak jejich činnost znamená, že pan Vala i město mají ztrátu převyšující deset milionů korun,“ uzavřel Jiří Čunek.

Aktuálně nabylo právní moci územní rozhodnutí na podzemní parkoviště. Zhruba v polovině října očekává radnice stavební povolení.