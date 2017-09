Dvě z pěti etap oprav zimního stadionu ve Vsetíně jsou hotové

Druhá etapa rekonstrukce vsetínského zimního stadionu je u konce. Tři měsíce pracovali dělníci na stavebních úpravách pravé části zimáku pod tribunou na stání a úpravách bufetů a hygienického zázemí pro návštěvníky. Opravy si vyžádaly částku 11,3 milionu korun. Zlínský kraj poskytl dotaci dva miliony.

Stavebními úpravami prošly čtyři šatny včetně všech návazných místností, jako je rozcvičovna, sprchy, umývárna, WC, sušárna a sklad výstroje, šatny rozhodčích či ošetřovna.

„Kromě rozvodů vzduchotechniky, nové kanalizace a elektroinstalace vyzdili dělníci příčky, dělali nové dlažby a obklady. Zároveň vyměnili dveře a zabudovali nová plastová okna,“ vyjmenoval stavební technik Petr Findeis.

Město Vsetín rozdělilo opravu zimního stadionu do pěti etap. První etapa začala v loňském roce a týkala se výměny chladicího systému ledové plochy, světelných tabulí a nově přibyla i velká LED obrazovka. Tato investice si vyžádala cca 10 milionů korun.



Druhou etapu rozvrhli zastupitelé do dvou let.

„Letošní první část oprav pod polovinou tribuny na stání máme za sebou. Levou polovinou budeme pokračovat v roce 2018 s cílem, aby se hokejistům dobře hrálo a měli patřičné zázemí,“ informoval starosta Vsetína Jiří Růžička.



Třetí etapa naplánovalo vedení radnice na rok 2019. Bude se týkat části zimního stadionu pod tribunami na sezení, konkrétně pokladen, sociálních zařízení, šaten dorostu, kanceláří, ale také hokejového fanshopu či místností technického zázemí stadionu.