Dopad zákona: před hospodami se vrší nedopalky

HLASUJTE V ANKETĚ / Kuřáci zahájili čtvrtý týden bez kouření v hospodách. V zahrádkách se kouřit může, restaurace bez zahrádek mají situaci složitější.

Lidé se obávali zvýšeného hluku a nepořádku. Jaká je situace po třech týdnech při respektování nového zákona?

Nepořádek, který zůstává po kuřácích v podobě nedopalků, se týká restaurací bez zahrádek. Jednou z mála, ale také jednou z největších ve Vsetíně je hudební klub Tři opice v centru města. Obzvláště během nějaké akce, zasypou kuřáci prostranství před Opicemi hromadou nedopalků.

Město: nemůžeme uklízet nepřetržitě

„Šel jsem na poštu a kolem Opic to po víkendu vypadalo jak na smetišti. Sám pracuju v restauraci, ale máme výhodu, že máme zahrádku. Tady to mají složité,“ popsal Vsetíňan Zdeněk Šťastný.

O úklid v centru města se stará úřad prostřednictvím technických služeb. „My zajišťujeme průběžně pořádek na komunikacích v městě. Ale provozovatelé by si měli zajišťovat čisto před svými podniky. Je to i pro jejich dobro, aby jim nepořádek neodrazoval zákazníky. Není v našich silách uklízet nepřetržitě,“ vysvětlila mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová. Doplnila, že situaci mohou provozní vyřešit zakoupením přenosných popelníků.

„Město vychází provozním vstříc, popelníky nepodléhají nájmu, pokud nebrání průchodu, není problém,“ řekla Kousalová.

Provozní hudebního klubu Tři opice Petru Gregorovi pořádek venku před hospodou neřeší. „Když se kouřilo uvnitř, staral jsem se, aby byl po kuřácích pořádek. Venku mě to nezajímá. Přenosný popelník kupovat nebudu. Aby ho někdo ukradl?“ ptal se provozovatel.

Návštěvnost klesla na třicet procent

Podle svých slov nyní neřeší ani rušení nočního klidu. „Není, kdo by hluk způsoboval. Mám odliv zákazníků,“ posteskl si Gregor. Dodal, že platnost nového zákona mu přinesla snížení návštěvnosti na 30 procent.

Podle mluvčí vsetínské radnice Adély Kousalové za tři týdny platnosti zákona nezaregistrovali zvýšený počet stížností na rušení nočního klidu v souvislosti s kouřením před hospodami.

Naopak ve Valašském Meziříčí kuřáci městskou policii zaměstnali. „Ano, městská policie měla zvýšený počet oznámení a výjezdů kvůli hluku kuřáků před restauracemi. Situace řešili individuálně, zatím spíše smířlivě,“ informovala tisková mluvčí Městského úřadu Valašské Meziříčí Renata Votrubová.

Žádosti od živnostníků o umístění popelníků, nebo zřízení předzahrádek nezaznamenali. „Nevíme o žádném případu. Kdyby měl někdo zájem o popelník na městském pozemku, řešili bychom to pravděpodobně smluvně. Záleželo by na postoji Rady města. Pokud by to bylo na chodníku, jde o zvláštní užívání místní komunikace,“ doplnila Votrubová.

V Rožnově pod Radhoštěm vnímá radnice v souvislosti s platností zákona intenzivnější využívání zahrádek, ale problémy s nepořádkem neregistrují. „Zahrádky jsou před, nebo ve dvoře provozovny, přímo na ulici většinou zákazníci nekouří. Pokud by si někdo umístil přenosný popelník, nájem za něj vybírat nebudeme, jen musí být zajištěn průchod,“ informovala místostarostka Rožnova Kristýna Kosová.

Co se týká rušení nočního klidu, nelze podle šéfa rožnovské městské policie Aleše Pilaře za tak krátkou dobu posoudit, zda stoupl počet výjezdů vyloženě kvůli kuřákům. „Účinnost zákona je v souběhu se začátkem letní části roku, kdy zaznamenáváme obecně vyšší počet stížností na rušení nočního klidu. Zatím hůře oddělujeme ty stížnosti, které přišly na skupinky kuřáků od těch, které přišly na ostatní hosty opouštějící restaurace,“ vysvětlil Pilař.

Podle něj je protikuřácký zákon nedotažený. Motivací mělo být ztížení nadužívání tabákových výrobků. Místo toho začíná komplikovat život i nekuřákům – mají daleko horší možnost se vyhnout kuřáckému prostředí. „Dosud kuřáci seděli v restauraci a já, nekuřák, jsem měl možnost zde nejít. Teď, když jdu po chodníku kolem restaurace, jsem nucen přejít na druhou stranu cesty, abych se vyhnul oblakům dýmu,“ posteskl si Pilař.