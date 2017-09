Diabetiků v kraji přibývá. Ženy tvoří větší polovinu

„Mám rád tučné maso, bůček. Zbožňuju pečenou kačenu, kterou umí moje žena skvěle připravit. Ale míváme ji jen někdy. No a k tomu přece patří malá štamprlička, nebo ne?“ vyjmenovává dietologické hříchy Jiří Jorda ze Zlína, kterým čas od času neodolá, přestože ví, že se neslučují s představou o zdravém stravování.

Stejně jako téměř milion lidí v České republice i on žije s cukrovkou. Lékaři však odhadují, že dalšího čtvrt milionu osob má diabetes také, jenže o tom zatím nevědí. Zatímco republikový průměr na 100 tisíc obyvatel je osm tisíc nemocných, ve Zlínském regionu je jich přes 10 tisíc. S diabetem se v našem kraji léčí téměř 63 tisíc pacientů. Ženy tvoří více než polovinu léčených osob; na 10 tisíc žen v kraji připadá přibližně 1100 léčených diabetiček. 92 % nemocných cukrovkou má diabetes 2. typu, který postihuje častěji starší osoby a osoby s nadváhou či obezitou.

Roli hraje dědičnost i nezdravý životní styl

Hlavní problém vzniku onemocnění tkví v nedostatku pohybu, nepravidelné stravě a nadměrném stresu, kterému se v dnešní uspěchané době není snadné vyhnout. V Diabetologickém centru Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB) ve Zlíně evidují asi čtyři tisíce diabetiků. A všímají si, že jich přibývá.

„V posledních pěti letech se počet diabetiků 2. typu zvýšil asi o 6 %, u diabetiků 1. typu to bylo přibližně o 4 %,“ vyčíslil Lubomír Švestka, diabetolog interního oddělení KNTB.

Připomíná, že cukrovka je vážné onemocnění, při kterém se musí dodržovat správná životospráva a myslet na pravidelné dávky inzulínu. V nejhorších případech může dojít až ke ztrátě zraku, popř. k amputaci končetiny.

Cukrovka je v některých případech dědičná, ale velká část populace trpící tímto onemocněním si jej způsobila sama. V tomto případě se i s cukrovou dá poměrně úspěšně bojovat. Nástup nemoci lze ovlivnit správnou životosprávou a dobrou fyzickou kondicí.

Děti s diabetes nejsou výjimkou

„S cukrovkou se léčím téměř dvacet let. Zjistili mi ji na běžné zdravotní prohlídce z krve. Ani si nepamatuji, že bych měl nějaké problémy,“ vzpomíná Jiří Jorda, muž v důchodovém věku, bývalý reprezentant v běhu na krátké tratě, později učitel a v současné době majitel autoškoly. „Dnes si píchám injekce na postupné vstřebávání cukru a užívám léky. Paní doktorka mě hodnotí jako vzorného pacienta,“ dodává. Na kontroly chodí každé tři měsíce a výsledky má prý dobré.

Diabetes postihuje i pacienty z řad dětí a dospívajících. „V roce 2013 jsme léčili do 14 let věku 123 diabetiků, ve věkové skupině 1519 let pak 891 diabetiků,“ uvádí data diabetolog Lubomír Švestka. K boji s cukrovkou přispívá podle něj včasná diagnostika, zkvalitňování lékařské péče i zvyšující se informovanost o úskalích nemoci jak u odborné, tak i laické veřejnosti.

„Díky moderním pomůckám, jako jsou glukometry nebo senzory, si může pacient sám pohodlně kontrolovat hladinu krevního cukru, upravovat dávky inzulínu a tím předcházet vzniku akutních komplikací diabetu,“ vyjmenovává možnosti domácí péče lékař, přičemž připomíná, že nemocnice se tématu osvěty intezivně věnuje.

„Díky dostupným informacím se pacient stále více stává partnerem svého ošetřujícího diabetologa,“ dodává lékař.

