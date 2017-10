Děti za rok nasbíraly pětadvacet tun plastu

FOTOGALERIE / Přes 537 tisíc kusů PET lahví sesbírali žáci rožnovských mateřských a základních škol během minulého školního roku. Nejlepší dětské sběrače ocenila radnice na slavnostním ceremoniálu, který se konal začátkem týdne.

„Z Rožnova až do Brna, tedy sto šedesát kilometrů, by se natáhl had vyrobený ze všech PET lahví, které žáci sesbírali. Toto množství činí v přepočtu téměř pětadvacet tun plastového odpadu,“ přiblížil mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross. Do sběru se zapojilo šest mateřských, čtyři základní školy a také krajská střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel.



„Vůbec nejlepším sběračem PET lahví se stal Samuel Valicec z Mateřské školy 1. máje,“ uvedl Gross a dodal, že klučina za jeden rok přinesl téměř 14,3 tisíce kusů plastových lahví.





Radnice za odměnu vyplatila školám v uplynulém školním roce necelých sto tisíc korun. Během slavnostního ocenění si děti převzaly medaile a drobné dárky.



Na každého Rožnovana připadá za rok 2016 více než padesát kil vytříděných odpadů plastu, skla a nápojového kartonu, přičemž republikový průměr je čtyřiačtyřicet kil. Za to město letos získalo stříbrnou medaili v 11. ročníku krajské soutěže O Keramickou popelnici v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel.