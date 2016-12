Děti darují nepotřebné hračky chudým dětem, nosí je v krabicích od bot

Valašsko – Pátý ročník celorepublikové charitativní akce s názvem Vánoční krabice od bot pořádají v těchto dnech pracovníci Diakonie. Zapojit se do ní mohou také lidé na Valašsku.

Pracovnice Diakonie ČCE Vsetín Amálie Chlápková shromažďuje dárky věnováné do celostátní akce Vánoční krabice od bot; Vsetín, prosinec 2016.Foto: Diakonie ČCE Vsetín

Cílem projektu je vybídnout především děti, aby v adventním čase do krabice od bot zabalily například hračky, se kterými si už ony sice nehrají, které ale mohou udělat radost někomu dalšímu.

„S nápadem zorganizovat tuto akci přišel kněz Mikuláš Vymětal, který si uvědomil, že naše společnost zažívá sice hojnost, stále jsou mezi námi ale lidé žijící v nedostatku. Ti tak nemohou koupit ani vánoční dárek pro své děti," vysvětlila mluvčí Diakonie Vsetín Marta Vodáková.

Na jednotlivé dárky je vhodné napsat, pro jaké pohlaví se hodí a jaké věkové kategorii udělá radost. Balíčky se pak nosí na sběrná místa. Jedním z nich je i vsetínská Diakonie. „V současné době se dárky shromažďují, a to až do konce příštího týdne," řekla Marta Doubravová z Diakonie Vsetín.

Dodala, že do akce se zapojují lidé z řad veřejnosti, partnerské sbory Českobratrské církve evangelické, ale především vsetínské základní školy. „V týdnu před Vánocemi pak budeme dárky rozdávat," řekla Deníku Doubravová. Poputují do klientských rodin Diakonie či do azylových domů pro matky s dětmi ve Vsetíně i Valašském Meziříčí.

Adéla Trnová, zástupkyně ředitele vsetínského azylového domu, akci Vánoční krabice od bot vítá. „Máme s ní už několikaleté zkušenosti a máme z ní radost," nechala se slyšet. Doplnila, že rodiny, do kterých balíčky doputují, si takové pomoci velmi váží.