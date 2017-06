Další uhynulý divočák na Zlínsku. Vyšetření prokázalo nákazu africkým morem

Ani přes přísná veterinární opatření se nepodařilo zabránit dalšímu výskytu afrického moru prasat na Zlínsku. V Lužkovicích bylo včera odpoledne nalezeno uhynulé sele prasete divokého.

Mimořádná veterinární opatření se mají od pondělí rozšířit na celý zlínský okres.

„Vyšetření provedené ve Státním veterinárním ústavu Jihlava potvrdilo přítomnost viru afrického moru prasat. Lokalita se nachází uvnitř zamořené zóny," potvrdil Deníku mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Jedná se o třetí úhyn prasete divokého v průběhu tří dnů. Ve vymezeném pásmu 55 obcí na Zlínsku a ve Zlíně stále platí mimořádná veterinární opatření.

Ta by se podle dostupných informací měla od pondělí 3. července rozšířit na celý zlínský okres.

Podle Petra Vorlíčka ze Státního veterinárního ústavu by dnes měly být známy výsledky vyšetření prasat z farem společnosti Zemet v Sazovicích a Mysločovicích.

Společnost Zemet Tečovice se mimo jiné zabývá živočišnou výrobou a její chov prasat patří v regionu k největším. Celkem chová pět tisíc kusů prasat.

Do dnešního poledne by podle nařízení Státní veterinární správy měli vlastníci prasat, chovů, ale například i ti, kteří mají doma malá, zakrslá prasátka jako domácí mazlíčky, toto nahlásit příslušnému obecnímu úřadu nebo na zlínský magistrát na odbor životního prostředí.

Do včerejšího odpoledne už několik zodpovědných chovatelů přišlo.

„Celkem zatím dvanáct," hlásil počet čuníků na území krajského města mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák.

Ne všude s tímto nařízením vlastníci domácích prasat souhlasili.

„Já to hlásit nebudu, ještě bych ho musel nakonec porazit. Co je komu do toho, jestli mám doma prase?" rozčiloval se jeden z vlastníků pašíků na Zlínsku. Své jméno si nepřál uvést.

Například v Neubuzi, Březové nebo Bohuslavicích tak hlásili starostové zatím nulové stavy.

„Měl jsem z toho hrůzu, když jsem slyšel, co se děje. Migruje tady v okolí hodně divočáků, po celé honitbě až k Ostratě," zmínil starosta Březové Josef Kráčalík.

V Doubravách, další obci, která spadá pod ochranné pásmo, se pár chovatelů prasat domácích našlo.

„Doufám, že africký mor nedostane těch pár pašíků, co tady máme. Rozhodně z té situace nemáme radost," neskýval rozmrzelost starosta obce Jiří Šulák.

Zároveň připomněl, že problémy vidí i v dovozu zahraničního masa a omezování vlastních chovů. Podle něj lidé hlášení o stavech prasat ve vlastnictví vnímají jako zásah do soukromí.

„Navíc, dělat dnes zabijačku je jako udělat soukromou technoparty na veřejném prostranství," připodobnil situaci Jiří Šulák.

I když zlínská Lešná zatím nespadá do ochranného pásma, přesto už v zoologické zahradě přijali přísná hygienická opatření. Zoo Zlín totiž chová prasata savanová a druh prasat pekari páskovaných. Obě tyto skupiny mají „zaracha" a nesmí ven do výběhu.

„Zůstávají v chovatelském zázemí," potvrdila mluvčí Romana Bujáčková.

Doplnila, že zlínská zoo úzce spolupracuje a komunikuje s krajskou veterinární správou.

První zpráva o výskytu afrického moru prasat na Zlínsku byla potvrzena 26. června, kdy byli nalezeni dva uhynulí divočáci nedaleko Krajské nemocnice T. Bati.

„V případě výskytu afrického moru prasat se jejich chovatelům poskytuje náhrada nákladů a ztrát v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených Státní veterinární správou. Jedná se o 100% náhradu doložených nákladů spojených s utrácením prasat a jejich následnou neškodnou likvidaci v asanačním podniku." Markéta Ježková, mluvčí ministerstva zemědělství

„Chtěl bych si Bobíka ještě nějakou dobu nechat"

Veselá – „Víte, člověk ke zvířatům musí mít vztah, jinak by to nemohl vůbec dělat. Vždyť starat se o ně je každodenní povinnost. Zkrátka když se člověk nestará, tak nemá nic," komentoval péči o vepříka a několik králíků a slepic šedesátiletý František Ševců z Veselé na Zlínsku.

I jejich obec spadá do takzvaného vymezeného pásma, kde panují, co se týká chovu prasat, přísná hygienická nařízení, která vydali veterináři. I když není smrtící africký mor prasat přenosný na lidi, musí chovatelé hlásit stavy prasat, která mají. Panu Františkovi to nevadí.

„Co se dá dělat, je to nařízení, které se musí respektovat," říká cestou z veselského obecního úřadu, kam byl nahlásit, že v chlívku má jedno prase.

Pašíkovi říká Bobík. A je vidět, že se má u pana Ševců dobře.

Chlívek má nově vybílený, u vstupu rozsypané vápno s chlorem kvůli možné nákaze. Na dveřích chlívku má malý vepřík dokonce jídelníček.

„Víte, nosím mu jídlo z restaurace, každý den čerstvé, a tak mi ten jídelníček dali, aby si mohl Bobík vybrat," směje se chovatel domácího zvířectva.

„Chovám prasata čtyřicet let a za tu dobu nepamatuji, že by tady něco takového bylo," zvážněl pan František.

Ke svým zvířatům má hezký vztah. Nechává si pořád i králíka, který už je hodně starý.

„Nemohl bych ho zabít," přiznal se pan František.

Hladí ho a zdraví se s ním. Bobíka má od letošního května a výskyt nebezpečného prasečího moru jej netěší.

„Chtěl bych si ještě Bobíka nějakou dobu nechat," přeje si František, aby se africký mor jejich domovu zdaleka vyhnul.