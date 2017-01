Budoucí lékaři studují v Medik Klubu Vsetínské nemocnice

Vsetín - Přednáška o moderní chirurgii uzavřela v lednu první semestr Valašského Medik Klubu. Originální projekt připravila Vsetínská nemocnice pro středoškoláky se zájmem o studium lékařských oborů a přírodních věd na VŠ.

Středoškolští studenti zapojení do projektu Valašský Medik Klub organizovaného Vsetínskou nemocnicí naslouchají výkladu primáře chirurgického oddělení nemocnice Radima Slováčka (vpravo).Foto: VSETÍNSKÁ NEMOCNICE, a. s.

V druhém semestru se počet účastníků rozšiřuje. Do projektu se zapojují studenti již tří valašských středních škol. Připravených je šest okruhů, jež navazují na středoškolskou výuku, představují pracoviště, odbornosti a zdravotníky. „První semestr byl pilotní. Navázali jsme spolupráci se vsetínskou Střední školou Kostka. Ve druhém semestru se zapojují i gymnázia ze Vsetína a Valašského Meziříčí,“ uvedl náměstek pro personální řízení Vsetínské nemocnice Martin Pavlica. Počet zájemců mnohonásobně překročil kapacitu. „Nebylo možné vyhovět všem. Nechali jsme proto na školách samotných, aby vybraly žáky s největším zájmem o danou tematiku,“ prozradil Pavlica.



V prvním semestru Valašského Medik Klubu studenti získávali informace z oblasti hematologie, patologické anatomie a moderní chirurgie. „Rozhodně chceme pokračovat. Studenti jsou nadšení, protože se dozvědí mnoho zajímavého nad rámec školních osnov, mnoho informací z praxe. Je to pro ně úžasně motivační,“ komentoval Radim Ondra, učitel biologie, chemie a základů přírodních věd ze Střední školy Kostka.



Závěr prvního semestru patřil chirurgii. Primář chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice Radim Slováček přiblížil studentům vývoj oboru, jeho současnost i moderní trendy. Seznámil je i s operačními nástroji, v praxi si mohli vyzkoušet práci s harmonickým skalpelem.



Druhý semestr zahájila přednáška personalisty. Studenti se dozvěděli o možnostech dalšího studia a uplatnění ve zdravotnictví. Únor má jméno Vidět pod povrch. Přinese informace o možnostech ultrazvukových přístrojů, rentgenu či CT, studenti poznají také anatomii člověka.



V březnu je čeká porodnictví i informace o raritních operacích či přístrojovém vybavení. Garantem dalších tří přednášek jsou dětské oddělení, interna, ARO. Studenty dostanou odpovědi na otázky, proč je pediatrie vnímána jako jeden z nejhezčích a zároveň nejnáročnějších oborů, co prozradí echokardiografie či co se děje během anestezie.