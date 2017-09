Boj o valašské zlato není rozhodnutý

Trnkový sad v Hošťálkové se stal jablkem sváru mezi dvěma sousedy. Jeden začal mezi stromy stavět plot, druhý je přesvědčený, že se tak děje na jeho pozemku. Stavitele navíc obviňuje, že mu technikou ničí zasazené stromy. Stavební úřad začne případ řešit až 3. října.

Rodinný sad o výměře dva a půl hektaru čítá asi patnáct set stromů. Z velké části je vysadili manželé Pařenicovi v roce 2005. Před časem koupil necelou polovinu sadu Jan Surý, který se rozhodl, že si svou část oplotí.



Podle Jana Pařenici ničí stavbou ovocné stromy a nestaví plot na správné hranici. „Z vlastnického listu vyplývá, že je ta hranice posunutá jinde. Přijdu takto skoro o pět set třicet čtverečních metrů,“ zlobil se Pařenica.

Druhý zúčastněný ve sporu o hranici Jan Surý žádné pochybení nepřipouští. „Nechal jsem to zaměřit, dokonce dvakrát. Oni sice podali stížnost, z katastru ale přišlo, že je to zaměřené dobře. Plot stavím na svém pozemku,“ trvá na svém Surý. Protější strana má navíc za to, že začal stavět plot bez povolení. To však Jan Surý také odmítá.

„Na oddělení stavebního řádu vsetínského úřadu mi řekli, že stačí ohláška. Papíry z městského úřadu a z životního prostředí bych měl mít tento týden,“ ujišťoval Surý.



Mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová oponovala, že k zahájení takové stavby je potřeba mít územní souhlas. „V tomto případě ale o jeho vydání nikdo nepožádal. Vsetínský stavební úřad žádný územní souhlas nevydal,“ informovala Kousalová.

Podle starosty Hošťálkové Petra Laštovici patří manželé Pařenicovi k lidem, kteří nikdy neobtěžovali. Ve sporu o pozemek však hájí své zájmy a práva důsledně a do detailů. S děláním závěrů však byl starosta opatrný.



„Čekáme na vyjádření dotčených orgánů. Pařenicovi podali žádost na obec, abychom věc prošetřili. Poradili jsme jim, ať se obrátí na katastr. Výsledek zatím neznáme,“ konstatoval Laštovica.



Žádost o přezkoumání na Katastrální úřad pro Zlínský kraj podal Jan Pařenica letos v dubnu. „Došlo to tak daleko, že to řešili na Zeměměřičském a katastrálním inspektorátu v Brně a teď je to v Praze. Čekáme na rozhodnutí. Chceme ale hned zabránit ničení stromů, tak jsme to 13. září hlásili na stavební úřad ve Vsetíně. Přijedou to ale řešit až třetího října,“ posteskl si muž.

Vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu Vsetín Renata Hrbáčková se k případu vyjádřila stručně. „Postupujeme podle zákona. Nařídili jsme prohlídku, navíc se tam nejedná jen o jeden pozemek, v řízení jsou další,“ řekla stroze Hrbáčková.



Nad postupem úřadů kroutil hlavou Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody. „Co je to za postupy? Někdo ničí majetek daňovému poplatníkovi. Stavební úřad je státní instituce. Měl by zakročit hned,“ uzavřel Orálek.