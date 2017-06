Audit Deníku: Kvalita cestování vlakem roste díky konkurenci

Zlínský kraj – RegioJet, Leo Express, Arriva plus České dráhy. Cestování po železnici nabízejí ve Zlínském kraji tři soukromé společnosti a jedna státní. Kvalita přepravy se po-dle osobností, které odpovídaly v auditu Deníku, jednoznačně zlepšila.

Ale především kvůli konkurenci, tedy soukromým dopravcům. Kromě rychlejšího cestování totiž nabízejí i větší komfort – kávu a tisk zdarma, širokou nabídku jídla, útulné prostředí nevyjímaje.

„Před lety jsem se vlakům cíleně vyhýbal, teď už dva roky využívám in Kartu a vlakem jezdím docela rád. Například do Prahy je to mnohem lepší než autem," říká ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec.

Konkurence je podle ředitele Lázní Luhačovice Eduarda Bláhy lékem a ucpané dálnice zálivkou na její rozvoj. „Mrzí mě, že žiji v obci, která příměstské vlakové spojení nemá. Ve vlacích, metru a dalších hromadných prostředcích mimo silnice vidím budoucnost pro velké metropole a recept, jak řešit kvalitu ovzduší, nedostatek parkovacích míst nebo historická centra bez aut," je přesvědčený Bláha.

Konkrétně o žluté vlaky bohužel cestující ve Zlínském kraji počínaje novým jízdním řádem od prosince přijdou.

„S největší pravděpodobností už vlaky RegioJet nebudou zajíždět do Starého Města u Uherského Hradiště. Obyvatelům Zlína a Otrokovic nabídne RegioJet rychlé návazné autobusové spoje do Olomouce s přestupem na vlaky RegioJet ve směru do Prahy a na Slovensko," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Úroveň vlaků? Pomohla konkurence, mají jasno panelisté Deníku

Kroměřížsko - Desetkrát ANO. Poprvé se v rubrice Deníku panelisté z Kroměřížska dokonale shodli. Úroveň železniční dopravy se podle jejich názoru u nás v posledních letech skutečně citelně zvýšila, ostatně vlakem čas od času cestuje téměř každý.

Jak už to tak ale bývá, i chvála má obvykle háček. Týká se totiž spíše soukromých dopravců, ke službám státních Českých drah mají respondenti dál řadu výhrad.

„Stále představují zkostnatělý neefektivní státní podnik, jeho jednorázová opatření nezakryjí nechuť cokoliv změnit,“ nebere si servítky třeba středoškolská učitelka z Holešova Svatava Ságnerová.

Oproti tomu ředitelka tamního centra TyMy Jarmila Vaclachová soudí, že vstupem soukromých společností se v poslední době úroveň služeb vylepšila i v případě Českých drah. Podle bývalé kroměřížské starostky Daniely Hebnarové výrazně zvýšila komfort pro cestující a snížila ceny hlavně konkurence.

„Liberalizace podnikání přinesla nám všem ovoce i v tomto případě,“ míní ředitelka kroměřížského Domu kultury.

O tom, že kvalita osobní přepravy u soukromých přepravců je na vysoké úrovni, je přesvědčena i studentka Michaela Mikulenková, konkurenci soukromých přepravců pak zmiňuje také ředitel Arcibiskupského gymnázia Jan Košárek: Ke zlepšení konečně nutí i České dráhy,“ shrnuje názor mnohých panelistů.

Kvalita cestování vlakem roste díky konkurenci, míní lidé na Valašsku

Valašsko – Zlepšila se kvalita železniční přepravy? Jednoznačná shoda mezi respondenty dalšího dílu Auditu Deníku na Valašsku nepanuje. Většina z deseti oslovených se však kloní k tomu, že kvalita roste. Důvodem je podle zastánců tohoto názoru především nástup konkurence.

„Ukázalo se, že v této oblasti konkurence jednoznačně prospěla," je přesvědčená ředitelka vsetínského Domu kultury Petra Vaňková.

Podle ní se začala kvalita osobní železniční přepravy rapidně zvedat právě po vstupu soukromých dopravců na trh.

„Rozdíly stále ještě jsou. Ale je vidět, že dopravci na kvalitě svých služeb pořád pracují," říká Petra Vaňková.

Zlepšení vidí také duchovní správce farnosti v Zašové Jiří Polášek.

„Zkuste se projet do Prahy a zpět. Je to pohodlné, rychlé, a když si objednáte lístek hodně dopředu, tak i levné cestování, kterému dávám přednost," pochvaluje si farář.

Růst kvality zaznamenal také jednatel Spolku pro zachování valašských tradic Milan Mareček. Vše však podle něj není jen růžové.

„Doprava se zrychlila, zvýšil se komfort cestování a poskytovaných služeb. Na druhé straně zaniklo nemálo spojů v odlehlejších oblastech," připomíná Milan Mareček.

Podle některých dotázaných také neroste kvalita rovnoměrně.

„Tedy alespoň v případě společnosti České dráhy. Konkurence v podobě soukromých dopravců služby Českých drah v mnohém převyšuje," je přesvědčená zdravotní sestra Petra Proksová ze Vsetína.

Žluté vlaky už do Starého Města zajíždět nebudou

Zlepšila se kvalita osobní železniční přepravy?

Odpovědi panelistů z Valašska

INDEX Zlínského kraje

94%

Kvalita osobní železniční přepravy se v České republice zlepšila. To si myslí 94% dotazovaných

Soňa Zelíková, 46 let, Vsetín, vedoucí občanské poradny

NE. Jako cestující druhou třídou u ČSD jsem zvýšení kvality nepocítila.

Milan Mareček, 60 let, jednatel Spolku pro zachování Valašských tradic

ANO i NE. Doprava se zrychlila, zvětšil se komfort cestování a poskytovaných služeb. Na druhé straně zaniklo nemálo spojů v odlehlejších oblastech.

Helena Gajdušková, 59 let, Vsetín, ředitelka Masarykovy veřejné knihovny

Ano. Po vstupu konkurence už mají slušné vlaky i České dráhy.

Petra Dvořáková, 35 let, Zlín, ředitelka Domu kultury Vsetín

Ano – zde se ukázalo, že konkurence jednoznačně prospěla. Po vstupu soukromých dopravců na trh železniční osobní přepravy se začala kvalita rapidně zvedat. Rozdíly pořád ještě jsou, ale je vidět, že dopravci na kvalitách svých služeb pořád pracují.

Dušan Trličík, 53 let, Vsetín, hudebník, skladatel, textař

ANO - ale spíše jen v alternativním soukromém sektoru.

Milan Orálek, 63 let, jednatel Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí

ANO – Díky konkurenci vůči monopolu ČD.

Dan Žárský, 56 let, ředitel Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Ano. Vlakem cestuji často o rád a kvalita se zlepšuje. Konkurence přece jen někdy dobře zafunguje.

Jiří Polášek, 51 let, duchovní správce farnosti Zašová

Ano. Určitě. Zkuste se projet do prahy a zpět. Je to pohodlné, rychlé, a když si objednáte lístek hodně dopředu, tak i levné cestování, kterému dávám přednost.

Petra Proksová, 39 let, zdravotní sestra Nemocnice Vsetín

Ne. Tedy alespoň v případě společnosti České dráhy. Konkurence v podobě soukromých dopravců služby Českých drah v mnohém převyšuje.

Eva Žůrková, 60 let, ředitelka Dětského domova a Základní školy Liptál

Ano. Dle mých velmi sporadických cest vlakem si myslím, že kvalita se zlepšila.

