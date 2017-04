Audit Deníku: Za špatným stavem dálnic je hlavně projektová nepřipravenost

České dálnice jsou často diskutovaným tématem. Zabývá se jimi i seriálový Auditu Deníku. Co může za špatný stav dálnic a vleklé opravy? Téměř šedesát procent respodentů ze Zlínského kraje si myslí, že je na vině i projektová nepřipravenost.

„Stále jsou nevyčerpané velké evropské dotace na výstavbu dálnic, ale není projektová příprava. Léta se vlečou stavební řízení…" říká lékař Lubomír Nečas .

„Dostatečně rychle neprobíhají ani výkupy půdy, do toho vstupují aktivisté a personální změny ve vedení ministerstva dopravy. Tyto problémy nejde spojovat pouze se současnou vládou," vyjádřil se k problému učitel Hynek Steska.

PLÁNY S DÁLNICÍ D49

„Stavba dálnice D49 od Hulína do Fryštáku, která má vést na Valašsko a napojit se na slovenskou dálniční síť k Púchovu, by měla začít letos v září," potvrdil v lednu letošního roku hejtman Jiří Čunek.

Ředitelství silnic a dálnic ČR stavbu zahajovalo už téměř před devíti lety – v září 2008. Značně ji ale komplikoval nedostatek peněz. Stavbu dálnice brzdili i ekologičtí aktivisté, kteří napadli vydané stavební povolení. Stavba ale na začátku roku získala nové souhlasné stanovisko dopadu na životní prostředí.

„Životní prostředí s ohledem na nějakého živočicha, zřejmě to bude křeček, stanovilo, že se může začít kopat až v této roční době, tedy až v září," uvedl Čunek.

Do D49 by se měla letos podle ředitele zlínské správy ŘSD Karla Chudárka investovat miliarda korun. D49 je součástí evropské dopravní sítě TEN-T, na financování její stavby se mají podílet evropské fondy.

Ekologové považují konkrétně dálnici D49 za nepotřebnou a dokonce přírodě škodlivou. Politici by se podle nich měli spíše soustředit na dostavbu obchvatů obcí postižených hlukem.

Na konci roku by měla začít i stavba obchvatu Otrokovic.

Na Slovácku by mohla začít stavět dálnice do šesti let

České dálnice jsou často diskutovaným tématem. Na Slovácku žádná není a ještě to tak několik let bude. Podle nejoptimističtějších odhadů by se tam mohl začít stavět do šesti let. Plán postavit ji existuje už více než padesát let. Slovácko by se prostřednictvím D55 mělo připojit do celorepublikové sítě. D55 vede z Olomouce, přes Otrokovice, kde prozatím skončila. V plánu je úsek Napajedla – Babice a pak Babice – Staré Město.

První z jmenovaných úseků ale stále nemá dohodnuté řešení, obce se nemohou dohodnout. Naproti tomu u staroměstské části je už vykoupeno 95 procent pozemků. Že za pomalé tempo stavění dálnic může projektová nepřipravenost, si myslí ředitel základní školy UNESCO v Uherském Hradišti Jan Vorba.

„Dálnice a silnice se opravují nedostatečným tempem, chybí koordinace a lepší manažerský dohled," vyjmenoval nedostatky ředitel jedné z hradišťských základních škol.

Povzdechl si, že mnohdy při pohledu na kvalitu povrchu neví, proč platí za dálniční známku. Jiný problém ve spojitosti s dálnicemi vidí ředitel Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Radovan Jančář.

„Hlavním problémem při výstavbě dálnic jsou stavební investoři. Proč se to u nás stále nedaří nejenom jako v sousedním Německu, ale i Polsku či Slovensku? Více se o dálnicích bavíme, než ve skutečnosti děláme,"prozradil Radovan Jančář. (bm)

Výstavbě dálnic nebrání peníze

Peníze jsou až na druhém místě. Důvod, proč se v Česku staví málo dálnic je jinde. Ve špatné přípravě projektů, výkupu pozemků, složitém územním plánování a množství odvolání.

Myslí si to těsná většina lidí, která odpovídala v Panelu Deníku. V celé ČR konkrétně 52,1 % oslovených. Ve Zlínském kraji je to dokonce téměř 60 %. Celkem na otázku v celé ČR odpovídalo 685 lidí.

Že se v Česku příprava podceňovala, kritizoval stávající ministr Dan Ťok. Loni poslal na přípravu nových staveb rekordní sumu 2,1 miliardy korun, meziročně o 300 milionů korun více. V reálu to ale podle ministra bude vidět (na zprovozněných silnicích) nejdříve za pět let.

Oslovené osobnosti z Valašska se dělí na dva tábory: část souhlasí, že chyba je nepřipravených projektech.

„Investor se chová arogantně, má v dokumentaci a řízeních často protiprávní stav a pak se vymlouvá na ekologická sdružení," myslí si například meziříčský ekolog Milan Orálek.

Podle jiných jsou ale další závažnější důvody.

„Brání legislativa. Veřejné zakázky a jejich obtížnost, zdlouhavost, spory při výkupu pozemků a někde také aktivisté," říká vedoucí občanské poradny Soňa Zelíková.

Podobný názor má také jednatel Spolku pro zachování valašských tradic Milan Mareček. Podle něj výstavbu nových silnic mnohdy hatí neodborná veřejnost.

„Například občanská sdružení, neziskovky, ekologové. Ale také neschopnost úřadů vykoupit včas pozemky a též chabá legislativa," vyjmenoval Mareček.

Další důvody k již zmíněným přidala ředitelka dětského domova v Liptále Eva Žůrková. K činnosti ochránců přírody či vleklým sporům s vlastníky pozemků řadí také nedostatečnou kontrolu materiálů či špatný výběr dodavatelů. I to jsou podle ní faktory, které bránily a brání tomu, abychom se ve výstavbě a kvalitě dálnic vyrovnali vyspělým evropským státům. (mib)

Dálnice? Ostuda, míní někteří respodenti Panelu Deníku z Kroměřížska

Také Deníkem oslovené osobnosti z kroměřížského regionu nejsou v hodnocení připravenosti staveb dálnic úplně zajedno. Například Svatava Ságnerová vidí příčiny potíží jinde.

„Nedostatečná legislativní podpora umožňuje letité obstrukce; vysoké ceny dodavatelů, velmi nízká kvalita staveb a malý počet dálnic vytváří celosvětovou ostudu České republiky," nebrala si servítky.

Kastelán kroměřížského zámku a přilehlých zahrad Martin Krčma pak zase vnímá problém v trochu širších souvislostech.

„Pokud šlo o nepřipravenost, tak zejména politickou a mravní na úrovni krajů," zhodnotil v anketě Deníku. Podle ředitele Arcibiskupského gymnázia Kroměříž Jana Košárka je pak na vině nejen projektová nepřipravenost, ale také komplikované postupy stavebních povolení. (hed)

Bránila rychlejší výstavbě dálnic hlavně projektová nepřipravenost?

Odpovědi panelistů Zlínského kraje

INDEX Zlínského kraje

57%

O tom, že hlavně projektová nepřipravenost bránila rychlejší výstavbě dálnic je přesvědčena většina panelistů Deníku ze Zlínského kraje

Lubomír Nečas, 62 let, lékař

ANO. Stále jsou nevyčerpané evropské velké dotace na výstavbu silnic a dálnic, ale není projektová příprava, vlečou se léta stavební řízení k povolání staveb.

Jana Janíková, 56 let, děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

NE. Nevím.

Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice

ANO

Martin Pášma, 44 let, vedoucí kulturního zařízení, dramaturg, moderátor

NE. Především chyběla vůle. Jenom nezodpovědní lhostejní pseudostátníci nechali dojít D1 a další dálnice do stavu, v nichž jsou, a nové stavět tak pomalu a mizerně.

Marian Dej, 42 let, kněz

Ano To má přímou vazbu na tuhle oblast.

Petr Vabroušek, 43 let, profesionální triatlet

ANO i NE. Projektová nepřipravenost je jen částí problému. Nedostatek finanancí, nekalé soutěžení o zakázky, nekvalitní provedení prací, průtahy s výkupy pozemků…

Jaroslav Janeba, 69 let, šéftrenér zlínských vzpěračů

ANO. Důkazem je i výměna ministra.

Petr Kochta Kochaníček, 47 let, skladatel, muzikant, manažer

Ne. Ať už se staví cokoli, nejvíc času zabere papírování. Úředníci se svými papíry, které nikdo nečte, dokáží oddálit nejen stavbu dálnice, ale stavbu čehokoli. Projektanti jsou asi chudáci – vymyslí a připraví projekt, ale než jim ho někdo odsouhlasí, tak se změní zákony, pravidla, podmínky… A můžou začít nanovo… Proto nestavím dálnice.

Čestmír Vančura, 63 let, známý zlínský podnikatel

ANO i NE. Rozsah oprav dálnic v posledních 2 letech je nevyhnutelný. Neumím pochopit, proč to léta zůstávalo opomíjeno a muselo to dojít tak daleko.

Martin Gazda, 40 let, iniciátor projektu Malé Mimi a majitel reklamní firmy

ANO, nemůžu se neubránit pocitu, že současně prezentované důvody zdržení v ČR jsou jen zástupné, když vidím jak rychle, v jaké kvalitě a za jakou cenu mohou vznikat dálnice v jiných zemích EU, např. ve Slovinsku, Chorvatsku i v Polsku.

Jan Skoch, 60 let, předseda Základní odborové organizace Continental Barum Otrokovice

NE. Když se podíváme na délku výstavby dálnice na severu Čech, u Hradce Králové, nebo problém s křečky u Fryštáku, tak to rozhodně není jen nepřipraveností projektů, ale celkově špatnou legislativou v oblasti stavebnictví.

Hynek Steska, 58 let, učitel

ANO i NE. Dostatečně rychle neprobíhají ani výkupy půdy, do toho vstupují aktivisté a personální změny ve vedení ministerstva dopravy. Tyto problémy nejde spojovat pouze se současnou vládou.

Michal Mynář, 61 let, šéf Otrokovické Besedy

ANO. Kdo je připraven, není zaskočen.

Jana Brázdilová, 55 let, ředitelka Agrární komory Zlín

ANO. Asi ano, nemám v této oblasti mnoho informací, ale myslím si, že není třeba všechno vozit po dálnicích, využijme stávajících železnic.

Vlastimil Vajďák, 57 let, ředitel Charity Zlín

ANO i NE. Nedokážu posoudit, ale pokud se mluví o tom, že ještě nejsou vykoupeny všechny pozemky na obchvat Otrokovic, nejsou problémy s projektováním jediným zádrhelem.

Vladimír Řihák, 52 let, lékař

NE. Jsem přesvědčen, že bránil nedostatek financí, ale hlavně aktivity různých ekologických aktivistů, kde se za ekologii schovávaly lokální či skupinové zájmy, vedené lidmi znalými legislativy, kteří využívali mezer v zákoně.

Luděk Randár, zlínský herec

Nikdo mi ji nedal k nahlédnutí.

Zuzana Lapčíková, 48 let, hudebnice, učitelka

NE. Myslím, že od revoluce bylo dost roků, aby dálnice byla dávno opravená, situace nemusela dojít až do katastrofálního stavu, kterému pak odpovídá pomalost oprav.

Pavel Hrubec, 55 let, ředitel MJVM Zlín

ANO. Jsem o tom jednoznačně přesvědčen, na jedné straně se staví některé úseky dálnic desítky let a v řadě případů nejsou připraveny projekty „do zásoby a dle priorit" tak, aby bylo možno rychle realizovat úseky, kde to možné je, což je škoda.

Eduard Bláha, ředitel Lázně Luhačovice a Jáchymov

NEVÍM. Spíš jí ale brání nedostatečný tlak na termín ze strany zadavatele a neochota realizátorů pracovat 24 hodin 7 dnů v týdnu. A díky průměrným cenám za km si troufám říci, že v cenách to nebude. V zemích EÚ, kde to dokáží jsou ceny srovnatelné či nižší a ani související byrokracie nebo zákoník práce nebudou u nás větší překážkou než tam.

Lukáš Žaludek, 32 let, hoteliér

Nevím.

Josef Bernátík, 64 let, starosta Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje

ANO. Určitě jde o základní z mnoha jiných podmínek, rozhodných pro úspěšnou realizaci jakékoliv investiční akce.

Oldřich Hájek, 36 let, ekonom a regionalista

ANO. V České republice jsou projekční práce obvykle výrazně dražší, než jejich ekvivalenty v zahraniční a kvalita zásadně pokulhává. Viz. nedávný případ poklesu a sesunu svahu na dálniční těleso. A s tímto projektová dokumentace nepočítala?

Milan Kladníček, 48 let, ředitel Městské policie Zlín, předseda Kolegia ředitelů MP Statutárních měst a Hlavního města Prahy

ANO i NE. Projekty možná byly připraveny dobře, ne však výborně. A rychlejší výstavbě dálnic i doposud brání jisté subjekty, jejichž jednání je z více úhlů účelné.

Jan Wurst, 30 let, učitel v Základní škole Trávníky v Otrokovicích

ANO