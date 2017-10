2. kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár Deníku pro rok 2017

AKTUALIZOVÁNO 17

Zatímco do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zbývá ještě čtrnáct dní, studenti středních škol už své volby mají za sebou. Střihli si totiž studentské volby – vyzkoušeli si, jaké by to bylo zapojit se do opravdových voleb. Volit totiž mohli ty politické strany, které opravdu kandidují v blížících se reálných volbách. Ve Zlínském kraji se do studentských voleb zapojilo devatenáct škol.