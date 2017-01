Velké Karlovice - Resort Valachy Velké Karlovice připravil pro děti dárek za pololetní vysvědčení. Ve Ski areálu Razula se mohou školáci těšit na slevu na skipas. Každý školák, který dostane na pololetní vysvědčení alespoň jednu jedničku, má od 31. ledna do 2. února celodenní skipas do Ski areálu Razula za 145 Kč, tedy za polovinu běžné ceny. Akci mohou využít děti do 14 let, podmínkou je ukázat kopii vysvědčení u pokladny.